Benan Mahmutyazıcıoğlu’ndan eşiyle yasak aşk yaşayan Ece Erken’e gönderme

Evli ve iki çocuk babası avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile yaşadığı aşkla tepki çeken Ece Erken, ilişkisini bitirdiğini duyurmuştu. Mahmutyazıcıoğlu'nun eşi Benan Hanım ayrılıktan sonra manidar bir paylaşımda bulundu.

Son dönemde yaşadığı olaylı ilişkiyle gündemden düşmeyen, önce sunucusu olduğu programdan istifa eden ve ardında da ayrılık kararı alan Ece Erken ile Benan Mahmutyazıcıoğlu arasında sular durulmuyor.

“HERKESİN VE HER ŞEYİN ZAMANI VAR”

Birbirine dava açan ikiliden Benan Mahmutyazıcıoğlu, eşi ve Ece Erken’in ayrılmasından sonra manidar bir paylaşımda bulundu. Çocuklarıyla birlikte olduğu fotoğrafını yayınlayan Benan Hanım, “Sakin kaldığın zaman, hayat senin yapmak istediğin şeyi çok güzel şekilde önüne seriyor. Sonunda kılını bile kıpırdatmadan tüm taşların yerini oturuşunu seyrediyorsun. Herkesin ve her şeyin zamanı var” ifadelerini kullandı.

