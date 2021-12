Benedict Cumberbatch, kız kardeşinin ölümü ardından konuştu

Benedict Cumberbatch, yakın zamanda kanser yüzünden kaybettiği ablası Tracy Peacock hakkında konuştu.

BBC’nin meşhur dizisi Sherlock ile yıldızını parlatan ve birbiri ardına başarılı yapımlarla seyirci karşısına çıkan Benedict Cumberbatch, son zamanlarda Netflix yapımı The Power Of The Dog ile gündeme gelirken verdiği röportajlarla da dikkat çekiyor. 45 yaşındaki oyuncu son olarak kendine yöneltilen soruları yanıtlarken özel hayatında yaşadığı bir yıkımla ilgili de konuştu.

Cumberbatch, yakın zamanda 62 yaşında hayatını kaybeden ablası Tracy Peacock ile ilgili samimi açıklamalar yaptı. Ünlü oyuncu, Peacock’un kanserle yedi yıl süren mücadelesini kaybettiğini üzülerek anlattı.

Cumberbatch kaybı ile ilgili şunları söyledi: “Onun bu dünyayla hiçbir ilgisi yoktu. O belirgin bir şekilde farklıydı. Parlak güzel bir sanatçıydı ama sonunda tuval, çerçeve ve marangozluk üzerinde çok sayıda restoratif çalışma yaptı. Kendi işini yaptı ve her tür festivalin en çok da Noel kutlama kartını yaptı. O çok yetenekliydi.”

Peacock, Cumberbatch’in aktris annesi Wanda Ventham’ın James Tabernacle ile ilk evliliğinden olan kızıydı. Wanda, Cumberbatch’in babası Timothy Carlton ile evlendiğinde, Tracy annesiyle kaldı, bu yüzden de beraber büyüdüler.

Tracy, arkasında bir koca ve 34 yaşındaki kızı Emily’i bıraktı.

