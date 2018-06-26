Benedict yeni rolü için tanınmaz hale geldi!

Sherlock dizisiyle geniş bir kitle tarafından tanınan ve sonrasında yer aldığı Hollywood filmleriyle ününe ün katan Benedict Cumberbatch son görüntüsüyle şaşırttı.

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Birbirinden farklı rollerle seyircisinin karşısına çıkan Benedict Cumberbatch bu defa işin içine fiziksel değişimin de girdiği bir rolle hayranlarını selamlayacak. Sherlock ve Doctor Strange gibi popüler işlerin ardından İngiliz oyuncu bu defa daha yerel bir projede boy gösteriyor.

İNGİLTERE AYRILIYOR

Cumberbatch’in kabul ettiği son proje Brexit‘i konu ediyor. Yani İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılma süreci bir televizyon filmi olarak karşımıza çıkacak. Benedict Cumberbatch ise sürecin en aktif isimlerinden biri olan Dominic Cummings‘e hayat verecek. Dominic Cummings genel olarak İngiltere'nin Avrupa Birliği‘nden ayrılması gerektiğini savunuyordu. Onun stratejileri referandum kampanyasında önemli bir rol üstlenmişti.

GÖRÜNÜŞÜNÜ DEĞİŞTİRDİ

Cumberbatch de karakterine hakkıyla hayat verebilmek için görünüşünü değiştirmiş durumda. Setten gelen fotoğrafta saçlarının seyreltildiği dikkat çekiyor. Azalan saçlar oyuncunun görünüşünde ciddi bir fark yaratıyor.