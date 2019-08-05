Bengü anne oldu

Ömercan ALTAY – SÖZCÜ

Bengü ile Selim Selimoğlu çiftinin bebeği bu sabah hayata ‘merhaba’ dedi. Doğum, Acıbadem’de bulunan özel bir hastanede bugün saat 08.30 civarından uzman doktorlar tarafından gerçekleşti. Çift, bebeklerine Zeynep adını verdi. Şarkıcı Bengü’nün aile dostlarından edinilen bilgiye göre Zeynep bebeğin ve Bengü'nün sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

DOĞUM ÖNCESİ FOTOĞRAF PAYLAŞMIŞTI

Bengü, dün akşam saatlerinde doğum girmeden önce ailesiyle olduğu bir kereyi de sosyal medya sayfasından takipçilerinin beğenisine sundu.

