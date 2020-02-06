Bengü: Devamlı kötü haber almaktan…

Şarkıcı Bengü, ardı ardına yaşanan felaketlerin sonrasında sürekli olarak kalp çarpıntısı yaşadığını söylerken sosyal medya hesabından çarpıcı bir paylaşım yaptı.

Özellikle doğum yaptıktan sonra çocuğuyla birlikte olan paylaşımlarına ağırlık veren Bengü, aynı zamanda iş temposuna dair paylaşımlar yapmaktan da geri durmuyor. Paylaşımlarında son derece keyifli ve eğlenceli içeriklere yer vermeye çalışan Bengü bu defa içinde bulunduğu durumla ilgili şaşırtıcı satırlar yazdı.

Yeni başlayan yılla birlikte adeta ardı ardına gelen kaza ve felaket haberlerinden sonra sürekli olarak kalp çarpıntısı yaşadığını söyleyen Bengü şu satırları paylaştı:



