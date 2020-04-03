Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Bengü doğum gününü karantinada ailesiyle kutladı
Bengü doğum gününü karantinada ailesiyle kutladı
Ünlü popçu Bengü, 41'inci yaşını kızı ve eşiyle birlikte evinde kutladı.
Magazin 3 Nisan 2020 - 11:54

Bengü, corona virüsü salgını nedeniyle 41’inci yaşını evinde kutlamak zorunda kaldı. Ev yapımı doğum günü pastasını kesen Bengü o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Bengü sosyal medyadan yaptığı paylaşımında, “Tüm kalbimle sağlık diledim, hepinize, hepimize. Çare diledim sonra. Bugünlerin bir an önce geçmesi ve geride kalması için artık bunun bir çaresini diledim. Kimse ölmesin diledim. İyilikler diledim tüm insanlığa. Sevgi diledim. Sevdiklerime, sevdiklerinize sarılın diye diledim. Sağlık olsundu ve bir de kavuşup sarılsak yeterdi çünkü artık bize” notunu yazdı.

İLGİLİ HABERBengü: Bağışıklığı güçlü tutacağız