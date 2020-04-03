Bengü doğum gününü karantinada ailesiyle kutladı

Bengü, corona virüsü salgını nedeniyle 41’inci yaşını evinde kutlamak zorunda kaldı. Ev yapımı doğum günü pastasını kesen Bengü o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Bengü sosyal medyadan yaptığı paylaşımında, “Tüm kalbimle sağlık diledim, hepinize, hepimize. Çare diledim sonra. Bugünlerin bir an önce geçmesi ve geride kalması için artık bunun bir çaresini diledim. Kimse ölmesin diledim. İyilikler diledim tüm insanlığa. Sevgi diledim. Sevdiklerime, sevdiklerinize sarılın diye diledim. Sağlık olsundu ve bir de kavuşup sarılsak yeterdi çünkü artık bize” notunu yazdı.