Bengü, gelinliğini deneyince…

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Bir yıldır süren birlikteliklerini geride bıraktığımız mayıs ayında resmiyete döken ve nişanlanan Bengü ve Selim Selimoğlu çifti, ağustos ayı içinde de nikah masasına oturmaya hazırlanıyor. Nikâh masasına oturmaya hazırlanan Bengü her şeyin kusursuz olması adına büyük bir efor sarf ederken bir yandan da bu süreçte yaşadığı heyecanları sosyal medya hesabından paylaşıyor. Bengü son olarak geride bıraktığımız gün düğününde giyeceği gelinliği denedi ve hissettiklerini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. İşte Bengü’nün o satırları:

“Gelinliği beğendim; ailemdeki tüm minnoş kadınlara, en yakın kız arkadaşıma da resmini gönderdim… Heyecandan uyuyamadım! Bir uyudum, bir uyandım. Bayram çocuğu gibiyim. Yeni gelinler bu nasıl bir heyecan bana bir söyleyin”