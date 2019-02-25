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Bengü hamile olduğunu açıkladı
Bengü hamile olduğunu açıkladı
Şarkıcı Bengü, hamile olduğunu "Dünyanın en güzel duygusunu sizlerle paylaşmanın zamanı geldi. Evet anne oluyorum!" notuyla duyurdu.
Magazin 25 Şubat 2019 - 13:15

Geçtiğimiz Ağustos ayında Selim Selimoğlu ile evlenen Bengü, hamile olduğunu Instagram’dan duyurdu.

15 Şubat’ta ‘Yazık’ isimli teklisini dinleyicilerle buluşturan Bengü, bir çift bebek ayakkabısıyla paylaştığı fotoğrafta, anne olacağını şu notla duyurdu: “Dünyanın en güzel duygusunu sizlerle paylaşmanın zamanı geldi. Evet anne oluyorum! Bizim bir bebeğimiz oluyor. 16. haftamızdayız ve ben öğrendiğim ilk günden beri tarif etmesi çok zor duygular yaşıyorum… Sanki bu yaşıma kadar yaşadığım tüm duygular bomboş benim için… Kocaman bir sevinç, heyecan, merak, endişe, hepsi bir arada… Allah’ın izniyle ve sizlerin de dualarıyla bebeğimizi sağlıkla kucağımıza alacağımız günü merakla ve heyecanla bekliyoruz… Bu süreçte sizler de bizim için hep dua edin olur mu? Allah isteyen, bekleyen, dileyen herkese bu mucizeyi nasip etsin ve benim gibi hamişleri korusun… Sizi seviyoruz ve ikimiz de öpüyoruz.”

Bengü, daha sonra eşi Selim Selimoğlu ile şömine başında çektirdiği bir fotoğrafı “2+1” notuyla paylaştı.

Bengü’ye tebrik mesajı yağdı.

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