Bengü ikinci çocuğuna hamile

Bengü, 2018’de iş insanı Selim Selimoğlu ile nikâh masasına oturmuştu. Ağustos 2019’da da kızları Zeynep dünyaya gelmişti. Ünlü şarkıcıdan müjdeli bir haber daha geldi.

Eşi ve kızı ile birlikte çekilen fotoğrafını Instagram hesabından yayınlayan Bengü, ikinci kez anne olacağını duyurdu.

“BAYRAM SÜRPRİZİ BİZDEN GELSİN”

14 haftalık hamile olduğunu belirten 42 yaşındaki şarkıcı, duygularını şu sözlerle ifade etti:

“Bayramın sürprizi bizden gelsin… Zeynep abla oluyor, bir de oğlumuz oluyor… Dualarınızı eksik etmeyin. Kocaman sevgiler bizden hepinize…”

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