Bengü ikinci kez anne oldu

Üç yıl önce iş insanı Selim Selimoğlu ile evlenen şarkıcı Bengü, ikinci kez anne oldu. Ünlü çift bebeklerine Selim adını verdi.

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Bengü, 2018’de iş insanı Selim Selimoğlu ile nikâh masasına oturmuştu. Ağustos 2019’da da kızları Zeynep dünyaya gelmişti. Şarkıcı, bugün de oğlu Selim’i dünyaya getirdi.

3 kilo 760 gr ağırlığında ve 53 cm boyunda doğan Selim ile annenin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bengü, oğlunun ismiyle ilgili, “İsim olarak, soyadımız Selimoğlu olduğu için junior ‘Selim Selimoğlu’ diye düşünüyoruz. Zaten eşim Selim’in de hayaliydi. Zeynep ismini ben koymuştum, bunu da Selim’e bıraktık” demişti.

MAYIS AYINDA MÜJDEYİ VERMİŞTİ

Şarkıcı mayıs ayında sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak 14 haftalık hamile olduğunu söylemişti. Kızı ve eşiyle pozunu paylaşan şarkıcı, “Zeynep abla oluyor, bir de oğlumuz oluyor! Dualarınızı eksik etmeyin. Kocaman sevgiler bizden hepinize” notunu yazmıştı.

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