Bengü kimdir? Bengü Erden nereli ve kaç yaşında?

Bengü, 1979 doğumludur. Bir dönem televizyonda ‘Elifnağme’ isimli programı sunan ve geçtiğimiz aylarda anne olan Bengü hakkında merak edilenler haberimizde... Bengü nereli ve kaç yaşında?

Son olarak Altın Çağ adlı albümünü müzikseverlerin beğenisine sunan Bengü hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Bengü kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu ve albümleri…

BENGÜ KİMDİR?

Bengü Erden ya da sahne adıyla Bengü, 2 Nisan 1979 yılında İzmir’de doğdu. Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden mezundur. Bengü’nün müzikle tanışması ilkokul yıllarında İzmir Devlet Senfoni Orkestrası ile oldu. İzmir’de sahnelenen “Oliver Twist” isimli müzikalde başrol oynadı. İzmir Devlet Konservatuvarı Genel Müdürü Müfit Bayraşa’dan bir yıl şan dersleri aldı.

1998 yılında Müfit Bayşara’nın bir bestesiyle MÜYAP ve Show TV`nin organize ettiği Pop Show’98 adlı şarkı yarışmasında 2. oldu. Yarışma, jüride yer alan Kenan Doğulu ile tanışmasına vesile oldu. Akademi İstanbul’da müzik eğitimi aldı. Kenan Doğulu‘nun albüm teklifi üzerine hem üniversite eğitimini sürdürmek hem de albüm çalışmaları için İstanbul'a yerleşti. Albüm çalışmal sürdü. Üç yıl süre ile Kenan Doğulu’ya vokallik yaptı. Ayrıca albümün aranjörlüğünü üstlenen Ozan Doğulu ile de çeşitli çalışmalarda yer aldı.

2007’de Show TV de Organize edilen Bak Kim Dans Ediyor adlı yarışmada 1. oldu. İlk albümü Hoş Geldin’i Kenan Doğulu ve Ozan Doğulu prodüktörlüğünde 2000 yılının Temmuz ayında piyasaya çıkardı. Ardından Bağlasan Durmam adlı ikinci stüdyo albümünü 2005 yılında çıkarmıştır. Bir yıl aradan sonra 2007 yılında üçüncü albümü Taktik’i piyasaya sürmüştür. Albümde bulunan “Korkma Kalbim” şarkısıyla MÜ-YAP Müzik Ödüllerinden dijital sertifika almış ve albümü yılın en çok satan albümlerinden olmuştur.

2009 yılında İki Melek albümünü dinleyicilerine tanıtmıştır. Albüm 125.000 kopya satmış ve Altın Plak almıştır. Resmi Türkiye listesinde 7 hafta zirvede kalarak 2009’un en uzun süre zirvede kalan sanatçılarından olmuştur. 2011 yılında Dört Dörtlük albümünü çıkarmıştır.

Bengü, 2014 yılının ekim ayında İkinci Hal adını verdiği 7. stüdyo albümünü piyasaya çıkarmıştır. Çıkış şarkısı Sahici, çıktığı hafta Resmi Türkiye listesi’ne 3 numaradan girmiş ve toplam 5 hafta zirvede kalmıştır. Bengü, 2014 yıl sonu açıklanan verilerle toplam 10 hafta Resmi Türkiye Listesi’nde 1 numara olarak 2014’ün en çok zirvede kalan 2. sanatçısı olmuştur.Bengü, TelifMetre’nin verilerine göre 2014’ün TV’lerde en çok yayınlanan kadın sanatçısı olmuştur.

Diskografi:

2000 – Hoş Geldin

2005 – Bağlasan Durmam

2007 – Taktik

2008 – Gezegen

2009 – İki Melek

2010 – Sırada Sen Varsın

2011 – Dört Dörtlük

2012 – Anlatacaklarım Var

2013 – Saygımdan

2014 – İkinci Hal

2016 – Hodri Meydan

2016 – Sığamıyorum

2017 – Altın Çağ