Bengü kına yaktı!

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Bengü, evinde düzenlenen kına gecesinde nişanlısı Selim Selimoğlu ile karşılıklı oynarken, bu keyifli gecede dostları Bengü’yü yalnız bırakmadı.

Ünlü şarkıcı annesiyle kına gecesinde çekilmiş fotoğrafını paylaştı ve altına da; “Ben 18 yaşımda üniversite okumak için uçmuştum yuvadan… Annem sevdiğim kuru köftelerini, yanıma almamı istediği öğretilerini, özenle büyüttüğü kızını hep bir uğurladı…

Ağlamadık hiç… Ben de; o da… Ta ki bugüne kadar… Bugün kınam yakılıyordu; “Bir yere gitmiyorum ki anne” dedim… Ben boğazımda sabahtan beri düğümlenen o hıçkırığı anneme sarılınca çıkarttım… Başka bir duyguymuş… Annem çok seviyorum seni” notunu düştü.