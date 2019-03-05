Bebeğinin cinsiyetini dün sosyal medya hesabından açıklayan Bengü, merak edilenleri anlattı.

İŞTE BENGÜ’NÜN AÇIKLAMALARINDAN SATIR BAŞLARI…

“ZAMAN ÇOK YAVAŞ GEÇİYOR”

“Vakit çok yavaş geçiyor. 4.5 aylığa doğru geliyor. 4.5 kilo falan aldım. “Ay hamileyim, onu da yiyeyim, bunu da yiyeyim” yapmadım. Ama şimdi yavaş yavaş bir şey başladı. Hani mesela bir dilim tahıllı ekmek yiyorsam, “ay bir dilim daha yesem, tam doymadım galiba” ya geçtim.

“TURŞU YEMEDİM”

Herkes soruyor “aşerdin mi? Canın bir şey çekti mi? Selim'i gece vakti bir yere gönderdin mi?” O da çok olmadı ama şöyle bir şey oldu… Akşamları sulu sulu ayva, elma yani meyve çok yedim. Turşu çok fazla yemedim ama ayva ve elmayı yedim. Hala da yiyorum. Selim ile beraber her akşam ayva yiyoruz. Neden olduğunu bilmiyorum.

“İSİM DAHA BELLİ DEĞİL”

İsim daha düşünmedik ama çok bizden bir isim olsun istiyoruz. Bakalım onu son dakikaya kadar değiştirebilir. Aklımda birkaç isim var. Selim de çok mutlu. Hani erkek de olsa kız da olsa fark etmez, sağlıklı olsun. Selim’e ben kız babalığını çok yakıştırıyordum. İnşallah o da çok tatlı bir kız babası olacak.

“HİÇBİR ŞEY ALMADIM”

40 bin liralık bir alışveriş yapmadım. Hiçbir şey almadım daha. Sadece arkadaşlarımdan tatlı tatlı hediyeler gelmeye başladı. Onun dışında daha hiçbir şey yapmadım. Odasını da hazırlamadım. Mayıs ayında hazırlamayı düşünüyorum. Zaten beni az çok tanıyorsunuz. 40 bin liralık bir oda yapsam, bunu çıkıp söylerdim. Herkes kendi bütçesine göre özenir ama Türkiye'de çok zorluk çeken anneler de var. O yüzden böyle ortalara kendimi atıp “şunu yaptım, bunu yaptım” demem.

“NORMAL DOĞUM YAPACAĞIM”

Çok soran oluyor “Bengü çalışacak mısın? Konserlere devam edecek misin?” diye. Tabi ki çalışacağım. İnsan kendini daha enerjik hissediyor. Hazirana kadar çalışmayı düşünüyorum.Normal doğum çok istiyorum. Allah izin verirse normal doğum yapacağım. Zaten bir takım doğum koçlarından yavaş yavaş yardım da alacağım.

Bengü: Kızıma sosyal medya hesabı açmayacağım

“SELİM DE ÇOK SEVİNDİ”

İlk haberi aldığımda gündüz vaktiydi. Akşamında ise konserim vardı. Kadınlar hisseder ya böyle değişiklikler falan vardı. Test yaptım sonra ben ağlamaya başlamışım. Evde çalışan arkadaşımıza sarıldım. O da şaşırdı bir an. Ondan sonra ben Selim'i aradım . O da arabanın içindeymiş. Birkaç iş arkadaşıyla bir yere gidiyorlarmış. Tam tepki veremedi o an. “Arabayı sağa çekeceğim, aşağıya inip bağıracağım o da olmayacak.” dedi. Konserime çıktıktan sonra buluştuk.

“SOSYAL MEDYA HESABI YOK”

Kızıma Instagram hesabı açmayı düşünmüyorum. Herkesin kendi tercihi. Kızımın fotoğrafları paylaşırım ama onun da bir dozu olduğunu düşünüyorum. Normal hayatımda da öyleyim. Her şeyimi sosyal medyadan paylaşmıyorum. Onun biraz özel kalmasını istiyorum.”