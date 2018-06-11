Bengü ‘nişan attı’ iddiası

Şarkıcı Bengü, 7 Mayıs'ta nişanlandığı ve bu yaz düğün yapmayı planladığı Selim Selimoğlu ile yollarını ayırdığı söyleniyor.

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

Daha önce 3 kez nişan atan ünlü şarkıcı Bengü, geçtiğimiz ay nişanlandığı Selim Selimoğlu ile de yollarını ayırdı. Şarkıcı böylece dördüncü kez nişan atmış oldu. İş adamı Selim Selimoğlu’ndan ayrıldığı iddia edilen Bengü’nün, sosyal medya hesabındaki resimleri hala silmemesi dikkatleri çekti.

“BÖYLE ŞAKALAR YAPMAYIN”

Çıkan haberlerin ardından ünlü şarkıcıdan açıklama geldi. Sosyal medya hesabından müstakbel eşi Selim Selimoğlu ile bir fotoğrafını paylaşan Bengü, ’29 Ağustos’ta evleneceğiz’ dedi. İşte Bengü’nün açıklaması; Yakınlarım sabah birkaç internet sitesinde çıkan ‘ayrıldılar' haberlerini ilettiler. Allah korusun! Hatta müjdemi bu vesileyle vermiş olayım; biz 29 Ağustos'ta evleniyoruz. Ne olur böyle kötü şakalar yapmayın… Durduk yere bizim ve sevdiklerimizin yüreğini hoplatmayın. Herkese sevgiler.