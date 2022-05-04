Bengü oğlunun yüzünü ilk kez gösterdi

İş insanı Selim Selimoğlu ile mutlu bir birliktelik sürdüren ve oğlu Selim'i geçen kasım ayında kucağına alan şarkıcı Bengü, bebeğinin yüzünü ilk kez gösterdi.

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2018 yılında Selim Selimoğlu ile nikâh masasına oturan Bengü, 2019’da kızı Zeynep’i geçen kasım ayında ise ikinci çocuğu Selim’i dünyaya getirmişti. Bengü oğlunun yüzünü ilk kez gösterdi.

Ünlü şarkıcı Instagram hesabından paylaştığı aile fotoğrafının altına “Biz” notunu düştü.

NASIL TANIŞTIĞINI ANLATTI

Bengü konuk olduğu ‘2. Sayfa’ adlı magazin programında eşi ile tanışma hikayesini şu sözlerle anlatmmıştı:

“Selim’le çok uzun yıllar önce aynı ortamda bir araya geldik ve biz bunu ikimiz de sonradan hatırladık. Selim daha önceden hatırladı. Ben bunun biraz kader olduğunu inanıyorum. Kenan’a vokal yaparken, Maçka’da bir mekanda sahneye çıkıyorduk. O da ortak arkadaşlarımızla gelmişti. Orda o saniyeyi yaşarsın ama öyle kalır ya. Öyle bir şeydi. Sonrasında da ortak arkadaşımız Eda, hatta nikah şahidimizdi. Eda’nın yanında görünce ilk Selim’i takip ettim. Ve hayatta yapmam böyle bir şey, ekibimde biliyor beni ‘Bengü Hanım, Selim diye birini takip etmiş’ diyecekler dedim ama takip ettim çünkü biliyorum bir şey var, tutamıyorum kendimi. Selim de sabah işe giderken görmüş ve hayran sayfası sanmış. Ben oradan bir cümlelere girip Selim’e ‘Kusura bakma seni takip ettim ama inşallah rahatsız olmadın. Eda’ya da söyledim sanki seni bir yerden tanıyorum’ tarzı bir mesaj yazdım. O da ‘Bu sohbeti mesaj yöntemiyle değil de telefonla görüşelim istersen’ deyip bana telefon numarasını yazdı. Sonra ben 15 gün hiç mesaj atmadım, utandım çünkü. Sonra yeniden konuştuk.”