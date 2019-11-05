Bengü: Öyle şanslısın ki canım kızım

Selim Selimoğlu ile yaptığı evlilikten Ağustos ayında bir bebek sahibi olan şarkıcı Bengü, o zamandan bu yana Instagram hesabı üzerinden paylaştığı fotoğraf ve videolarla anneliğin nasıl güzel bir duygu olduğunu takipçilerine gösteriyor. Zeynep adını verdiği kızının üzerine titreyen ve konser öncesinde bile bebeğinin sütünü sağarak bırakmayı önceliğine alan Bengü, bu defa kızının dedesi ile çekilmiş bir videoyu paylaştı.

TORUNUNU NİNNİLERLE UYUTUYOR

Bengü, Instagram hesabından paylaştığı videoda şu ifadelere yer verdi:

“Öyle şanslısın ki canım kızım… Böyle bir deden olduğu için… Sana böyle sevgi dolu baktıgı için; bizleri, seni, kendinden çok sevdiği için, seni de bizleri büyüttüğü gibi gözünden sakınarak, en doğru yolda, sevgiyle, merhametle, iyilikle, güzelliklerle büyüteceği için… Çok şanslısın… Çok şanslıyım… Seni çok seviyoruz babacım… İyi ki bizim babamız; iyi ki bizim dedemizsin. Doğumgünün kutlu olsun ( Bu ikiliye bi maşallahınızı alalım. Dedemiz ninnileriyle hemencik uyutuveriyor Zeynebi)