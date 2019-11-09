Bengü paylaştı: İlk kahkahaları

Şarkıcı Bengü, anne olduktan sonra Instagram hesabından çok daha heyecanlı ve renkli paylaşımlara imza atmaya başladı.

Ağustos ayında annelik duygusunu tadan ve Selim Selimoğlu ile yaptığı evliliğin meyvesini kucağına aldıktan sonra yaşadığı duyguları sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaşmaya başlayan Bengü, Instagram hesabından paylaştığı son videoda kızı Zeynep’in ilk kahkahalarını takipçilerine ulaştırdı. Geçen gün kızının dedesiyle birlikte olan görüntülerini paylaşan Bengü, son paylaşımına şu satırları yazdı:

“İlk kahkahaları… Ne yapacağımı şaşırıyorum o böyle kahkahalar atınca… Güler yüzlü kızım; hep çok mutlu ol; Allah seni hep güldürsün; hep böyle neşe dolu bir hayatın olsun bal kızım benim”