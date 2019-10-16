Bengü: Sanırım lohusalıktan kalma…

Anne olduktan sonra hayatı tepeden tırnağa değişen ve yoğun iş temposu arasında kızı Zeynep’i ihmal etmeyen şarkıcı Bengü, instagram hesabı üzerinden zaman zaman annelik üzerine paylaşımlarda bulunuyor. Geride bıraktığımız günlerde konsere çıkmadan önce bebeğine süt sağdığı görüntülerle gündeme gelen Bengü, yaptığı son paylaşımla yine dikkat çekti.

ARABADA ÇEKTİ, TAKİPÇİLERİNE SORDU

Bengü, arabasında giderken çektiği bir görüntünün üzerine yaşadığı unutkanlıkla ilgili satırlar yazdı ve takipçilerine soru yöneltmeyi de ihmal etmedi. İşte Bengü’nün o paylaşımı:

“Günaydın, ben yine bir unutkanlık içinde evden çıktım. Her yerde bir şey unutuyorum. Sanırım lohusalıktan bana kalan bir durum bu… Ya da kafalar o kadar yoğun ki her şeye yetişmeye çalıştığım için kapasite yetmiyor olabilir. Size de oluyor mu? Neyse bir dertleşesim geldi. İnşallah çok güzel haberler aldığımız bir gün olsun. Barış dolu günlerimiz olsun. Hep güzellikler sarsın hepimizi…”



