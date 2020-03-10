Bengü ve kızı Zeynep’in inanılmaz benzerliği

Bengü, yedi aylık kızı Zeynep'in yüzünü ilk kez geçen hafta gösterdi. Eşi ve kızı ile çekilmiş bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan Bengü ile Zeynep'in benzerliği ise şaşkınlık yarattı.

Şarkıcı Bengü, geçen yıl ağustos ayında kızı Zeynep’i dünyaya getirdi. Şu an yedi aylık olan kızının yüzünü hiçbir yerde göstermeyen Bengü, bu kuralı yıktı ve ilk kez geçen hafta, Instagram hesabından bir paylaşım yaptı.



Eşi Selim Selimoğlu, ve kızı Zeynep ile birlikte olan fotoğrafını sosyal medyadan paylaşan Bengü’nün “Bizim Zeynep’le ilk baharımız… Tüm çocukların hayatı bahar gibi geçsin..” notuyla paylaştığı fotoğraftaki detay ise şaşkınlık yarattı. Ünlü şarkıcının bebeklik haliyle kızının şimdiki hali neredeyse birebir aynı…



Bu durum Bengü’nün takipçilerinin de dikkatinden kaçmadı. Anne kızın bebeklik fotoğraflarını kolaj yapıp paylaşan takipçileri, aradaki müthiş benzerliği bir kez daha gözler önüne sermiş oldu.