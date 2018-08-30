Bengü ve Selim Selimoğlu aşkında mutlu son

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Bengü (39) 1.5 senedir birlikte olduğu Selim Selimoğlu’yla (39) dün akşam Raffles Otel’de evlendi. Ünlü çiftin nikah şahitliğini Revna Demirören, Kenan Doğulu, Tahir Kıran, Eda Güzelcik ve Beliz Şen üstlendi. Şarkıcı Pronovias model gelinlik giyerken, armatör ise damatlık için Vakko’yu tercih etti.

Sadi Events’in organize ettiği düğüne yaklaşık 600 kişi katıldı. Selimoğlu, öğle saatlerinde Bengü’yü davul ve zurnayla Acarkent’teki evinden almaya gitti. Şarkıcı, babasının elini öpüp, sarıldığı sırada duygusal anlar yaşadı. Bengü bir ara balkona çıkarak çalan türkülerde oynadı. Daha sonra ise çift, evin bahçesinde davul ve zurna eşliğinde karşılıklı oynadı.

Düğüne saatler kala şarkıcı Instagram’dan sekiz tane fotoğraf paylaşarak, “Gelini almaya geldiler” notunu düştü. Şarkıcının Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nden gelin arabasıyla geçerken, araç içinde oynadığı kare dikkat çekti.

DÜĞÜNE ÜNLÜ AKINI

Ünlü çifti düğün gecelerinde Revna Demirören ve kızı Yelde Demirören, Serdar Ortaç – Chloe Loughnan, Ziynet Sali, Çağla Şıkel, Murat Yıldırım – İmane Elbani, Kenan Doğulu – Beren Saat, Esra Erol – Ali Özbir gibi ünlü dostları yalnız bırakmadı.





‘BENGÜ KARDEŞİME MUTLULUKLAR DİLERİM’

Kenan Doğulu geceye eşi Beren Saat'le katıldı. Gecede nikah şahidi olan Kenan Doğulu, “Eski vokalistiniz Bengü Hanım’ın şahitliğini üstlendiniz. Neler hissediyorsunuz? Neler söylemek istersiniz?” şeklindeki sorulara “Canım kardeşim Bengü’ye hayat boyu mutluluklar diliyorum. Çok mutlu olsun inşallah. Aşkla, sağlıkla, saygıyla, sevgiyle, hoşgörüyle bir ömür mutlu olsunlar. Selim kardeşimi de tebrik ediyorum” şeklinde yanıt verdi.

‘SONUNDA HAYRANIMLA EVLENECEĞİM GALİBA’

Geceye tek katılan Ziynet Sali, “Müzmin bekar olarak hayatıma devam ediyorum. Vallahi Bengü son çarem. İnşallah burada bulurum kısmetimi. İnstagram da bulacak halim yok ya. (Gülüyor) Sosyal medyadan yüzük ve kolye resmi gönderenler oluyor. Herhalde benim de sonum hayranımla evlenmek olacak. Allah tüm isteyenlere mutluluk versin” şeklinde konuştu.

‘BENGÜ’NÜN EBESİ OLACAĞIM’

Çağla Şıkel düğün törenine beyaz transparan bir elbiseyle katıldı. Şıkel, “En yakın arkadaşım doğum yaptı. Annesi yetişemedi vallahi doğuma ben girdim. Onu doğurttuk. Kucağına bebeğini aldı bende hemen kuaföre gidip hazırlandım. Düğüne geldim. Biraz ebelik yaptım. Bugün eğer işim olmasaydı kesin ebe olurdum.

Harika bir duygu gerçekten. Kınadan beridir uykularımız kaçıyor heyecandan. Bengü huzurlu bir birliktelik yaşıyor gerçekten. Bugün düğün sonrası gerçekten güzel haberler bekliyoruz. Onun da ebesi olacağım. Artık alıştım” dedi.

‘BENGÜ ÇOK MUTLU OLSUN İNŞALLAH’

Bengü’nün yakın dostu Serdar Ortaç geceye eşi Chloe Loughnan’la katıldı. Ortaç, “Çok mutluyum Bengü adına. Eşiyle iyi anlaşmasını istiyorum. Hak ettiği aileye, mutluluğa kavuşmasını istiyorum. Çok mutlu olsun inşallah” dedi.