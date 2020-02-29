Bengü: Zeynep Hanım izin verirse

Geçen yıl Ağustos ayında annelik duygusunu tadan şarkıcı Bengü, o zamandan bu yanan gerek yaptığı paylaşımlarla ve gerekse verdiği röportajlarla anneliği nasıl yaşadığını gözler önüne seriyor.

Pop müziğin sempatik isimlerinden Bengü, geride bıraktığımız gün bir AVM’de objektiflere takıldı. Hızlı adımlar ile bir mağazadan başka bir mağazaya giderken görüntülenen Bengü, ayak üstü muhabirler ile sohbet etmeyi de ihmal etmedi.

Muhabirlerin uzun süredir göremiyoruz sizi demesi üzerine “Zeynep Hanım izin verirse çıkıyoruz, kızımla ilgilenmekle meşgulüm pek çıkamıyorum. Şimdi de hemen bir kaç mağazaya girip, yanına döneceğim.” dedi. Geride bıraktığımız sene Ağustos ayında anne olan güzel şarkıcı Bengü, kısa süren alışveriş turunun ardından alışveriş merkezinden ayrılarak evinin yolunu tuttu.