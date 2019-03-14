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Bengü’den pahalılık üzerine paylaşım
Bengü’den pahalılık üzerine paylaşım
Şubat ayının son günlerinde hamile olduğunu açıklayan Bengü'den ekonomik tablonun halini yansıtan paylaşım.
Magazin 14 Mart 2019 - 14:56

Geçen yıl armatör Selim Selimoğlu ile evlenen şarkıcı Bengü, sosyal medya hesabından geride bıraktığımız şubat ayında hamile olduğunu açıklamıştı. O zamandan bu yana sosyal medya hesabından yaptığı kimi paylaşımlarında hamileliğiyle ilgili göndermelerde bulunan Bengü’nün son paylaşımı ‘aşerme’ üzerine oldu. Mevsiminden önce satışa sunulduğu için her zaman pahalılığıyla dikkat çeken eriğin fiyatının haberini hesabından paylaşan Bengü, kilosu 500 liraya satılan eriğin görüntüsünü hesabından paylaştı ve üzerine de ‘erik de aşeremicez’ notunu düştü.


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