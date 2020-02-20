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Bengü’nün ara öğün arası
Bengü’nün ara öğün arası
Şarkıcı Bengü, yoğun iş temposunun bebeğiyle yakından ilgilenmesine engel olmadığını yaptığı paylaşımla gösterdi.
Magazin 20 Şubat 2020 - 08:52

Annelik duygusunu tattıktan sonra sosyal medya paylaşımları çok daha renklenen ve bu duygunun onu nasıl değiştirdiğini gösteren Bengü, şimdilerde yeni bir proje üzerinde çalışıyor. Kayıtlar için stüdyoya giren Bengü, yoğun iş temposuna rağmen kızı Zeynep’le vakit geçirmekten ve onunla her an birlikte olmaktan geri durmuyor.

Başarılı isim sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımda kızı Zeynep’e yemek yedirmek için ayrıldığı stüdyoya işini bitirdikten sonra döneceğini söyledi.


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