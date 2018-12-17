Beni Affet dizisi final yapıyor!

Beni Affet dizisi final yapıyor!

Star TV'nin haftaiçi her gün ekrana gelen günlük dizisi Beni Affet final yaparak ekrana veda etmeye hazırlanıyor. Peki Beni Affet neden final yapıyor? Final bölümü ne zaman yayınlanacak? İşte ayrıntılar...

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Star TV’nin uzun zamandır ekranlara gelen günlük dizisi Beni Affet ile ilgili dizi severleri üzen bir haber geldi. Dizi final yaparak yayın hayatına son veriyor. Dizinin final bölümü 28 Aralık Cuma günü yayınlanacak.

Beni Affet’in neden final yaptığına dair iddialar ise düşen reytingleri gösteriyor. Dizinin son zamanlarda hedeflenen reytingin yakalanamaması nedeniyle final yaptığı iddia ediliyor. 8 sezondur ekrana gelen dizide başrollerin yanı sıra birçok oyuncu değişikliği yapılmıştı.