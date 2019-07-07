Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
“Beni Güzin Abla Yazmayın”
“Beni Güzin Abla Yazmayın”
Yakın dostlar Songül Öden ile Esra Dermancıoğlu, önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere takıldı. Bir kafede oturan ikiliden Esra Dermancıoğlu, görüntülendiklerini fark edince elindeki kitapla gazetecilerle şakalaştı.
Emre ÇEVİK
Magazin 7 Temmuz 2019 - 09:41

Michael Brown'ın ‘Varoluş Süreci' kitabıyla poz veren Esra Dermancıoğlu ve Songül Öden, basın mensuplarının kendilerine yönelttiği soruları yanıtladı.

 “BENİ GÜZİN ABLA YAZMAYIN”

Kısa bir süre önce Alaçatı tatilinden dönen Esra Dermancıoğlu ve Söngül Öden, önümüzdeki günlerde tatil için Yunan Adaları'na gideceklerini söyledi. Kenan Doğulu ile boşanacakları iddia edilen ve zor günler geçiren Beren Saat ile Alaçatı tatilinde görüntülenen Esra Dermancıoğlu, kendisine yapılan ‘Güzin Abla' yorumlarına çok güldüğünü ifade etti. ‘Beni Güzin Abla diye yazmayın' diyerek esprili bir açıklama yapan Dermancıoğlu, Beren Saat'le ilgili sorulara ise “Benden bu konuda cevap alamazsınız” diyerek yanıt vermedi.

Etiketler