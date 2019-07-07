“Beni Güzin Abla Yazmayın”

Michael Brown'ın ‘Varoluş Süreci' kitabıyla poz veren Esra Dermancıoğlu ve Songül Öden, basın mensuplarının kendilerine yönelttiği soruları yanıtladı.

“BENİ GÜZİN ABLA YAZMAYIN”

Kısa bir süre önce Alaçatı tatilinden dönen Esra Dermancıoğlu ve Söngül Öden, önümüzdeki günlerde tatil için Yunan Adaları'na gideceklerini söyledi. Kenan Doğulu ile boşanacakları iddia edilen ve zor günler geçiren Beren Saat ile Alaçatı tatilinde görüntülenen Esra Dermancıoğlu, kendisine yapılan ‘Güzin Abla' yorumlarına çok güldüğünü ifade etti. ‘Beni Güzin Abla diye yazmayın' diyerek esprili bir açıklama yapan Dermancıoğlu, Beren Saat'le ilgili sorulara ise “Benden bu konuda cevap alamazsınız” diyerek yanıt vermedi.

