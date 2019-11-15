Benim Adım Melek 9. bölüm fragmanı izle: Evlat özlemi Melek’e acı veriyor… Benim Adım Melek son bölüm izle…

Benim Adım Melek 9. bölüm fragmanı izle: Evlat özlemi Melek’e acı veriyor… Benim Adım Melek son bölüm izle…

Almanya'ya gitmeyi başaramayan Alpay, küçük Seyitali ile çaresizlik içerisinde kaldı Antep'te kalakaldı. Seyitali, yüreği soğumasa da Melek’e ve ailesine sahip çıkar. Benim Adım Melek dizisinin son bölümünde; Funda, paraları alıp ortalıktan kaybolur. Alpay, içinde bulunduğu çaresizlikle küçük Seyitali'yi annesine teslim edecek mi? İşte Benim Adım Melek yeni bölüm fragmanı...

Başrollerinde Nehir Erdoğan, Kutsi, Rabia Soytürk, Ulvi Kahyaoğlu, Şerif Sezer, Mustafa Mert Koç’un yer aldığı dizinin son bölümünde; Funda, paraları alıp ortalıktan kaybolur. Alpay, içinde bulunduğu çaresizlikle küçük Seyitali’yi annesine teslim edecek mi?

BENİM ADIM MELEK 9. BÖLÜM FRAGMANI

BENİM ADIM MELEK 8. SON BÖLÜM İZLE

Karadağ konağında Kadriye’nin düşmesi paniğe sebep olur. Tüm acılar bir anda Karadağların üstüne çökmüştür. Kerem, delikanlılığın verdiği fevrilikle iyilik yapayım derken göz mü çıkaracak? Halil’den gelen haber Seyitali’nin yüzünü güldürür. Melek, heyecanla giderken fark etmediği şey ne olacak?

Alpay, sonunda istediğini elde eder. Küçük Seyitali’yle Almanya’ya gitmek için havaalanındadır. Defne, istemeden de olsa babasının oyununa alet olur ve şüpheleri üzerine çeker.

Almanya’da kendisini bekleyen sürprizi öğrenen Alpay’ın yeni planı ne olacak? Seyitali, yaşanan bunca olaydan sonra Melek’e babalığını yapacak mı? Geçmişte yaşamaya devam eden Mithat, yine kime, neden düşman kesilecek?