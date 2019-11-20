Benim Adım Melek 10. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Benim Adım Melek 9. son bölüm izle

Benim Adım Melek 9. son bölümde; polisler Alpay'ın kaldığı odaya ilerlerken Alpay tehlikenin farkında değildir. Melek'in acı dolu gözlerinde şimşekler çakarken Karadağ konağında Ömer'in sözleri şaşkınlık yaratır.
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BENİM ADIM MELEK 9. SON BÖLÜM İZLE
Yaşananlar Mithat'ın yangınının sönmesine yetmemiştir, küçük Seyitali'nin kaybolmasını fırsat bilip Melek'in karşısına dikilir. Kardeşinin sözleri karşısında Melek'in kolu kanadı kırılır. Mithat, derin bir oh çekerken gelen telefonla şok olur.
Alpay, Almanya'ya gidemediği gibi küçük Seyitali'yle Antep'te kalakalmıştır. Funda, paraları alıp ortalıktan kaybolur. Alpay, içinde bulunduğu çaresizlikle küçük Seyitali'yi annesine teslim edecek mi? Seyitali, yüreği soğumasa da Melek'e ve ailesine sahip çıkar. Karadağ konağında Kadriye'nin düşmesi paniğe sebep olur. Tüm acılar bir anda Karadağların üstüne çökmüştür.