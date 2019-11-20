Benim Adım Melek 10. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Benim Adım Melek 9. son bölüm izle

Benim Adım Melek 10. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Benim Adım Melek 9. son bölüm izle

Benim Adım Melek 9. son bölümüyle TRT 1 ekranlarında yayınlandı. Başrollerini; Nehir Erdoğan, Kutsi, Rabia Soytürk, Ulvi Kahyaoğlu, Şerif Sezer, Mustafa Mert Koç'un paylaştığı dizinin son bölümünde Melek’in oğluna kavuşması için geri sayım başlar. Benim Adım Melek 10. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Benim Adım Melek 9. son bölüm izleme linki...

Benim Adım Melek 9. son bölümde; polisler Alpay'ın kaldığı odaya ilerlerken Alpay tehlikenin farkında değildir. Melek'in acı dolu gözlerinde şimşekler çakarken Karadağ konağında Ömer'in sözleri şaşkınlık yaratır.

BENİM ADIM MELEK YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Benim Adım Melek yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz aşağıda yer alan linkten izleyebilirsiniz.

BENİM ADIM MELEK FRAGMAN

BENİM ADIM MELEK 9. SON BÖLÜM İZLE

Yaşananlar Mithat'ın yangınının sönmesine yetmemiştir, küçük Seyitali'nin kaybolmasını fırsat bilip Melek'in karşısına dikilir. Kardeşinin sözleri karşısında Melek'in kolu kanadı kırılır. Mithat, derin bir oh çekerken gelen telefonla şok olur.

Alpay, Almanya'ya gidemediği gibi küçük Seyitali'yle Antep'te kalakalmıştır. Funda, paraları alıp ortalıktan kaybolur. Alpay, içinde bulunduğu çaresizlikle küçük Seyitali'yi annesine teslim edecek mi? Seyitali, yüreği soğumasa da Melek'e ve ailesine sahip çıkar. Karadağ konağında Kadriye'nin düşmesi paniğe sebep olur. Tüm acılar bir anda Karadağların üstüne çökmüştür.