Benim Adım Melek 12. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Benim Adım Melek 11. son bölüm izle

Benim Adım Melek 12. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Benim Adım Melek 11. son bölüm izle

Benim Adım Melek 11. son bölümüyle TRT 1 ekranlarında yayınlandı. Başrollerini; Nehir Erdoğan, Kutsi, Rabia Soytürk, Ulvi Kahyaoğlu, Şerif Sezer, Mustafa Mert Koç’un paylaştığı Benim Adım Melek dizisinin son bölümünde; Melek’in Şirhan konağını inleten acı feryadı en çok Halil’in ciğerini yakar. Benim Adım Melek 12. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İşte Benim Adım Melek 11. son bölüm izleme linki...

Benim Adım Melek dizisinin son bölümünde; kızının Şirhanlar'da olduğunu öğrenen Seyitali'nin Melek'e olan öfkesi katlanır. Ömer ve Defne, ailelerinin engellerine rağmen yan yana gelir. Onları yan yana gören Halil çıkacak yangının farkındadır.

BENİM ADIM MELEK YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI





BENİM ADIM MELEK 11. SON BÖLÜM İZLE

Karakolda yan yana gördüğü Melek ve Halil'i kafasına takan Alpay, onların peşlerine düşer. Melek olup biten için Halil'den özür dilerken Alpay aralarına bomba gibi düşer.

Oğlunu evlendirip Melek'in hayatından uzak tutmayı kafasına koyan Cumali'yi ortak handa ziyaret eden kişi, sözleriyle iki aileyi tekrar yüz yüze getirir.

Küçük Seyitali'nin bulunmasıyla kavuşan Karadağ konağında yaşanan neşeye karşılık Şirhan'larda Melek ve Halil gerginliği had safhaya ulaşır.

Defne ulaşmaya çalıştıkça Ömer'in uzak durması ikili arasındaki ipleri iyice gerer.

Üst üste gelen zorlukları çocukları için göğüsleyen Melek, amansız hastalığının tedavisine başlar. Ancak elinde büyüdüğü Cumali'nin yaptıkları, damarlarına zerk edilen zehirden daha çok sarsar Melek'i.

Zümrüt Halil'in yuvasını her şeye rağmen kurmaya kararlıdır ve Meryem'i yemeğe çağırır. Ancak aynı akşam Şirhan konağının kapısını beklenmedik biri daha çalar…