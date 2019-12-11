Benim Adım Melek 13. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Benim Adım Melek 12. son bölüm izle

Benim Adım Melek dizisinin son bölümünde; Cumali, Melek ve Halil'in yeniden bir araya gelmesine engel olmak için verdiği kararla herkesi şok eder. Şirhanlar ve Karadağlar arasındaki gerginlik gün be gün artarken, Ömer ve Defne aşkın her şeyin üstesinden geleceğine inanmayı seçerler.
BENİM ADIM MELEK YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Benim Adım Melek yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz aşağıda yer alan linkten izleyebilirsiniz.
BENİM ADIM MELEK 12. SON BÖLÜM İZLE
Melek ve Halil'i koruduğu kadar, Cumali ve Seyitali'nin de dostluğunu gözeten Hafız, işittiği sözlerin altında kalınca, kalbi bu acıya dayanacak mıdır?
Halil babasının kendisini hiçe sayarak verdiği kararı duyunca ne yapacak? Melek konakta ve handa yaşananlara sebep olduğu için evden ayrılmaya karar verir… Bunu duyan Seyitali Melek'in konaktan gitmesine izin verecek midir?