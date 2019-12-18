Benim Adım Melek 14. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Benim Adım Melek 13. son bölüm izle

Benim Adım Melek 14. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Benim Adım Melek 13. son bölüm izle

Benim Adım Melek 13. son bölümüyle TRT 1 ekranlarında yayınlandı. Başrollerini; Nehir Erdoğan, Kutsi, Rabia Soytürk, Ulvi Kahyaoğlu, Şerif Sezer, Mustafa Mert Koç’un paylaştığı Benim Adım Melek dizisinin son bölümünde; Melek, ayrı eve taşınma konusundaki kararlılığını sürdürür. Benim Adım Melek 14. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Benim Adım Melek 13. son bölüm izleme linki...

Benim Adım Melek dizisinin son bölümünde; Halil, arkasından iş çeviren ailesine karşı önlemini alıp nişan oyununun önüne geçebilecek mi? Hafız'ın yorgun yüreği herkesi endişelendirmiş, tüm sevenleri gelecek iyi haber için dua etmektedir.

BENİM ADIM MELEK YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Benim Adım Melek yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz aşağıda yer alan linkten izleyebilirsiniz.

BENİM ADIM MELEK FRAGMAN

BENİM ADIM MELEK 13. SON BÖLÜM İZLE

Olan bitene dur diyemeyen Seyitali, öfkesine yenilip senelerin düzenini kökünden sarsmayı göze alır. Cumali ise Melek ve Halil'in yeniden bir araya gelmesine engel olmak için verdiği kararla herkesi şok eder.

Şirhanlar ve Karadağlar arasındaki gerginlik gün be gün artarken, Ömer ve Defne aşkın her şeyin üstesinden geleceğine inanmayı seçerler.

Melek ve Halil'i koruduğu kadar, Cumali ve Seyitali'nin de dostluğunu gözeten Hafız, işittiği sözlerin altında kalınca, kalbi bu acıya dayanacak mıdır? Halil babasının kendisini hiçe sayarak verdiği kararı duyunca ne yapacak? Melek konakta ve handa yaşananlara sebep olduğu için evden ayrılmaya karar verir… Bunu duyan Seyitali Melek'in konaktan gitmesine izin verecek midir?