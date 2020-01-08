Benim Adım Melek 16. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Benim Adım Melek 15. son bölüm izle

Benim Adım Melek 16. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Benim Adım Melek 15. son bölüm izle

Benim Adım Melek dizisi 15. son bölümüyle TRT 1 ekranlarında yayınlandı. Başrollerini Nehir Erdoğan, Kutsi, Rabia Soytürk, Ulvi Kahyaoğlu, Şerif Sezer, Mustafa Mert Koç’un paylaştığı Benim Adım Melek dizisinin son bölümünde; Küçük Seyitali’nin doğum günü için pasta almaya giden Melek, pastanede gördüğü manzara karşısında çocuklarına acı içinde bakar ve telefonu kapatır. Defne’nin yalan söylemesi Melek’i derinden üzer. Benim Adım Melek 16. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Benim Adım Melek 15. son bölüm izleme linki...

Benim Adım Melek dizisinin son bölümünde; Kerem, peçete istemek için içeri girdiğinde annesini görür. Arkasından Defne gelir ve mahcup bir şekilde özür dilemek ister. Bu sırada Seyitali de gelir, annesini görünce sevinçle karşılar.

BENİM ADIM MELEK 16. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Benim Adım Melek yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz aşağıda yer alan linkten izleyebilirsiniz.

BENİM ADIM MELEK FRAGMAN

BENİM ADIM MELEK 15. SON BÖLÜM İZLE

Funda da yanlarına gelir mumları hep birlikte üflemeyi teklif eder. Pastanede mumlar yeniden yakılır ve hep birlikte dilek tutup pastayı üflerler.

Melek, gördüğü manzara karşısında gücünü koruyabilecek mi? Defne kendisini affettirmenin yolunu bulabilecek mi?

Ömer ve Defne aşkı engellere boyun eğmeden devam ederken, Funda yeni planlarını devreye sokacak. İki aile bu sefer neden ters düşecek?

Yaşadıkları yetmezmiş gibi bir de çocuklarından ayrı kalan Melek'in izleyeceği yol ne olacak? Meryem ve Halil evlilik yolunda hızla ilerlerken yürekler yeniden yanacak.