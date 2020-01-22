Benim Adım Melek 18. yeni bölüm fragmanı geldi mi? Benim Adım Melek 17. son bölüm izle

Benim Adım Melek dizisinin 17. bölümü bu akşam ekranlara geldi. İstanbul’a gelen Ömer, Defne’yi görüşme konusunda ikna eder. Defne, Ömer’le buluşmak üzere yola çıkar. Funda otelde uyuyor olsa da Adnan onları görür ve takip eder. Ömer, Defne’yi geri kazanıp Antep’e döndürmeyi başarabilecek mi? İşte Benim Adım Melek 18. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm izleme ekranı.

TRT 1 ekranlarında Çarşamba akşamları yayınlanan Benim Adım Melek dizisinin 17. bölümü yayınlandı. Başını çevirse duygu seline kapılan Kerem'i görecek olan Melek, hastalığını Kerem'in öğrendiğini fark edecek mi? İşte Benim Adım Melek 18. yeni bölüm fragmanı ve son bölümü izleme sayfası.

BENİM ADIM MELEK 18. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Benim Adım Melek 18. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin yeni bölüm fragmanı geldiği anda sayfamızda olacak.

BENİM ADIM MELEK SON BÖLÜM İZLE

BENİM ADIM MELEK 17. BÖLÜM ÖZET

Mithat, Melek'e onun hastalığını bildiğini söylemiştir. Melek çaresizce Mithat'a sarılmış ve abla kardeş duygu dulu anlar yaşamıştır. Bu sırada ansızın gelen Kerem, annesiyle ilgili gerçeği öğrenmiş ve ne yapacağını şaşırmış bir halde kardeşine sarılmıştır. Başını çevirse duygu seline kapılan Kerem'i görecek olan Melek, hastalığını Kerem'in öğrendiğini fark edecek mi?

Bu arada İstanbul'a gelen Ömer, Defne'yi görüşme konusunda ikna eder. Defne, Ömer'le buluşmak üzere yola çıkar. Funda otelde uyuyor olsa da Adnan onları görür ve takip eder. Ömer, Defne'yi geri kazanıp Antep'e döndürmeyi başarabilecek mi? Funda, bu aşkın canlanmasına engel olmak için yeni planlar yapmak zorunda kalacak. Alpay'ın Kenan'dan aldığı güç gün geçtikçe artarken Melek'e karşı daha da acımasız olmaya başlayacak.