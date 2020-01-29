Benim Adım Melek 19. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Benim Adım Melek 18. son bölüm izle

Benim Adım Melek 19. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Benim Adım Melek 18. son bölüm izle

Benim Adım Melek dizisi bu akşam 18. bölümüyle ekranlara geldi. Dizinin son bölümünde; Kerem, acısını yüreğinde taşırken annesinin üzülmemesi için çırpınıp duracak. Defne’yse halden anlamaz tavırlarıyla Melek’in yürek yarası olmaya devam edecek. İşte Benim Adım Melek 19. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm izleme sayfası.

TRT1 ekranlarının sevilen dizilerinden Benim Adım Melek bu akşam 18. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Halil ve Mirza, locada yüzleştikleri gerçekle şok olurlarken, elleri kolları bağlanacak. İşte Benim Adım Melek 19. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm izleme ekranı.

BENİM ADIM MELEK 19. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Benim Adım Melek dizisinin 19. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yeni bölüm fragmanı geldiği anda sayfamızda yer alacak.

BENİM ADIM MELEK SON BÖLÜM FRAGMANI

BENİM ADIM MELEK 18. BÖLÜM İZLE

BENİM ADIM MELEK 18. BÖLÜM ÖZETİ

Mahkemeye sağlık raporunu sunarsa hastalığı ortaya çıkacak olan Melek, çocuklarının velayetinden vazgeçmek zorunda mı kalacak? Kerem, acısını yüreğinde taşırken annesinin üzülmemesi için çırpınıp duracak. Defne'yse halden anlamaz tavırlarıyla Melek'in yürek yarası olmaya devam edecek. Halil ve Mirza, locada yüzleştikleri gerçekle şok olurlarken, elleri kolları bağlanacak. Melek'i affedemeyen Seyitali, torunlarının uğruna nasıl bir anlaşmaya imza atacak? Beklenmedik bir misafirin sözleri Seyitali ve Cumali'yi derinden sarsarken, güçten düşen Melek'i apartmanın önünde bekleyenler kimler olacak?