Benim Adım Melek 2. yeni bölüm fragmanı yayında mı? Benim Adım Melek ilk bölüm izle

Benim Adım Melek yayın hayatına bugün başladı. İlk bölümü ile ekrana gelen Benim Adım Melek izleyicinin beğenisini topladı. Anneliğin, tüm zorluklara rağmen vazgeçmek değil aksine çocukların için hayata sımsıkı tutunmak olduğunu vurgulayan Benim Adım Melek 2. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte ilk bölüm izleme linki...

Benim Adım Melek ilk bölümde; Melek, bir sabah aldığı kötü haberle bütün dünyası alt üst olur. Bir yandan çocuklarını bir yandan evliliğini düşünerek zor bir kararın eşiğine gelir. Beğenilen ilk bölümün ardından Benim Adım Melek 2. yeni bölüm fragmanı bekleniyor. Peki Benim Adım Melek yeni bölüm fragmanı yayında mı?

BENİM ADIM MELEK 2. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Benim Adım Melek 2. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlandığı anda haberimizde olacak.

BENİM ADIM MELEK KONUSU

Anneliğin, tüm zorluklara rağmen vazgeçmek değil aksine çocukların için hayata sımsıkı tutunmak olduğunu vurgulayan Benim Adım Melek; Melek'in, ailesi ve çocuklarıyla hayatını yeni baştan inşa etmesini konu alıyor. Nehir Erdoğan'ın Melek karakterine hayat verdiği dizide bir annenin ayakta kalma çabası ve üç çocuğuyla verdiği yaşam mücadelesine dikkat çekiliyor.

BENİM ADIM MELEK İLK BÖLÜM İZLE

Melek, yaşadıklarından dolayı üç çocuğuyla baba ocağına dönerken bir yandan gözü yükseklerde olan kızı Defne'nin (Rabia Soytürk) başına buyrukluğu ve isyankarlığıyla mücadele edip, diğer yandan oğlu Kerem'in (Ulvi Kahyaoğlu) futbol sevdası yüzünden başına gelenlerle ve kavgacı tavırlarıyla uğraşacak. Küçük oğlu Seyit Ali (Poyraz Ar) ise her durumda mutlu olacak bir şey bulan hayat dolu karakteriyle her daim annesinin neşe kaynağı olmayı başaracak.