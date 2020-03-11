Benim Adım Melek 25. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? (Benim Adım Melek 24. son bölüm izle)

Benim Adım Melek 25. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? (Benim Adım Melek 24. son bölüm izle)

Benim Adım Melek dizisinin 24. bölümü bu akşam ekranlara geldi. Dizinin son bölümünde; Melek, Defne’ye mi, Ömer’e mi yoksa yaklaşmakta olan mahkemeye mi dertlensin bilememekteyken en yakınım dediğinin sözleri onu derin düşüncelere şevk eder. Peki Benim Adım Melek 25. yeni bölüm fragmanı geldi mi? İşte son bölüm izleme linki...

TRT 1 ekranlarında her çarşamba akşamı yayınlanan Benim Adım Melek dizisi bu hafta 24. bölümüyle takipçilerinin karşısına çıktı. Benim Adım Melek’in son bölümünde;Zümrüt, gönül sızısını dökercesine Defne'ye isyan eder. Melek, evladını kanatlarının altına alırken Defne perişandır. Kenan, Adnan'ın izine ulaşabilmek için çabalar. İşte Benim Adım Melek 25. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm izleme sayfası.

BENİM ADIM MELEK 25. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Benim Adım Melek dizisinin 25. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin yeni bölüm fragmanı geldiğinde haberimizde olacak.

BENİM ADIM MELEK SON BÖLÜM FRAGMANI

BENİM ADIM MELEK 24. SON BÖLÜM İZLE

BENİM ADIM MELEK 24. BÖLÜM ÖZETİ

Artık herkesin acısı birdir. Tüm yürekler Ömer için dua etmektedir. Melek, Defne'ye mi, Ömer'e mi yoksa yaklaşmakta olan mahkemeye mi dertlensin bilememekteyken en yakınım dediğinin sözleri onu derin düşüncelere şevk eder.

Zümrüt, gönül sızısını dökercesine Defne'ye isyan eder. Melek, evladını kanatlarının altına alırken Defne perişandır.

Kenan, Adnan'ın izine ulaşabilmek için çabalar. Her zamanki hinliğiyle Kenan'ın karşısına geçen Funda'nın teklifi ne olacak? Defne, babasının yanına gidip ondan neden ve nasıl bir yardım isteyecek? Tüm bu soruların cevabı Benim Adım Melek'te!