Benim Adım Melek 28. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? (Benim Adım Melek 27. son bölüm izle)

Benim Adım Melek 28. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? (Benim Adım Melek 27. son bölüm izle)

Benim Adım Melek dizisinin 27. bölümü bu akşam ekranlara geldi. Sevilen dizinin son bölümünde; Kerem sözleşmeye imzasını atmış, hayalinin peşinden gitmeye karar vermiştir. Seyran, Erdal belasından kurtulmuştur. Mithat, Seyran’a sürpriz evlilik teklifi yapacaktır. Peki Benim Adım Melek 28. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Benim Adım Melek son bölüm izleme sayfası.

TRT 1 ekranlarında her hafta çarşamba akşamı yayınlanan Benim Adım Melek dizisinin 27. bölümü bu akşam izleyici ile buluştu. Dizinin bu akşamki son bölümünde; Kederini yüreğinde yaşamaya kararlı olan Cumali, eski dostuyla konuşmadan yan yana yürürken, yüreğine nasıl bir yük emanet edecektir? İşte Benim Adım Melek 28. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm izleme linkli…

BENİM ADIM MELEK 28. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Benim Adım Melek 28. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin yeni bölüm fragmanı geldiğinde sayfamızdaki link üzerinden izlenebilecek.

BENİM ADIM MELEK SON BÖLÜM FRAGMANI

BENİM ADIM MELEK 27. SON BÖLÜM İZLE





BENİM ADIM MELEK SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Kerem sözleşmeye imzasını atmış, hayalinin peşinden gitmeye karar vermiştir. Seyran, Erdal belasından kurtulmuştur. Mithat, Seyran'a sürpriz evlilik teklifi yapacaktır. Seyran, Mithat'ın teklifini kabul edecek midir?

Kederini yüreğinde yaşamaya kararlı olan Cumali, eski dostuyla konuşmadan yan yana yürürken, yüreğine nasıl bir yük emanet edecektir?

İkizlerin doğum günü için herkes bağ evinde toplanır. Melek yıllar önce, kendisi için yapıldığından habersiz bu eve ilk adımını attığında ne ile karşılaşacak?