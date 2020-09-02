Benim Adım Melek 29. son bölümde neler oldu? Benim Adım Melek 30. bölüm fragmanı geldi mi?

Benim Adım Melek dizisinin takipçileri için beklenen gün geldi. Yeni sezonun ilk bölümüyle (29. bölüm) izleyici karşısına çıkan Benim Adım Melek'te heyecan artıyor. Son bölümde; Ömer ve Halil Cumali’yle konuşsalar da Cumali Antep’e dönmemekte kararlıdır, o, artık her şeyden vazgeçmiştir. İşte Benim Adım Melek son bölümde yaşananlar ve 30. bölüm fragmanı hakkındaki bilgiler...

TRT 1 ekranlarında her çarşamba akşamı yayınlanan Benim Adım Melek yeni sezona bu akşamki 29. yeni bölümüyle merhaba dedi. Benim Adım Melek dizisinin son bölümünde; Ömer aile büyükleri tarafından bir çıkmaza sokulduğunu düşünerek Defne ve kendisi için bir çözüm yolu aradı. İşte Benim Adım Melek 29. son bölümünde yaşananlar ve 30. bölüm fragmanı…

BENİM ADIM MELEK 30. YENİ BÖLÜM FRAGMANI GELDİ Mİ?

Benim Adım Melek dizisinin 30. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin fragmanı geldiğinde aşağıda vermiş olduğumuz bağlantı üzerinden izlenebilecek.

BENİM ADIM MELEK YENİ BÖLÜM FRAGMANI

BENİM ADIM MELEK SON BÖLÜM İZLE

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Halil'in aşkını öğrenen Melek, yıllar önce gidişiyle yarattığı o yıkımla yüzleşirken, kendini bu aşkın neresinde bulacak? Cumali'nin inzivaya çekilmesi iki konakta nelere sebep olacak? Ömer ve Halil Cumali'yle konuşsalar da Cumali Antep'e dönmemekte kararlıdır, o, artık her şeyden vazgeçmiştir.

Oğlunun acısını yüreğinde taşıyan Kenan, Adnan'a düzenlenen operasyonun arkasında Halil'in olduğunu öğrenince oklarını Halil'e yöneltmiştir,

Alpay'la ettikleri intikam yemininde artık eyleme geçme vakti gelmiştir. Funda ise Alpay'ın kendisinden çok Kenan'la zaman geçirmesinden şikayetçidir. Mirza'nın Defne'yle konuşması Defne'ye nasıl bir kapı açacaktır? Ömer aile büyükleri tarafından bir çıkmaza sokulduğunu düşünerek Defne ve kendisi için bir çözüm yolu arar. Cumali'nin rahmetli oğlu Hüseyin'in ölüm yıldönümü için handa verilen yemeğe gelen Karadağlar ve Şirhanlar hangi haberle şoke olacaktır?