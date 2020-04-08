Benim Adım Melek 29. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Benim Adım Melek 28. son bölüm izle…
Benim Adım Melek’in 28. son bölümü yayınlandı. 28. bölümde Melek ve çocuklar Mithat ve seyranın nişanlanmasını sevinçle karşılıyorlar. Peki Benim Adım Melek yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
BENİM ADIM MELEK YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Benim Adım Melek yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığı andan itibaren aşağıdaki linklerden izlenebilir olacak.
BENİM ADIM MELEK SON BÖLÜM İZLE
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Yolları Halfeti'ye düşen Cumali ve Seyitali yine karşı karşıya geliyor. Halil'in aşk itirafını okuyan melek gözyaşlarına hakim olamıyor.