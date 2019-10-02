Benim Adım Melek 3. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Benim Adım Melek 2. son bölüm izle

Benim Adım Melek 3. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Benim Adım Melek 2. son bölüm izle

Benim Adım Melek 2. bölümü ile TRT 1 ekranlarında yayınlandı. Başrollerinde Nehir Erdoğan, Kutsi, Rabia Soytürk, Ulvi Kahyaoğlu, Şerif Sezer, Mustafa Mert Koç gibi isimlerin yer aldığı dizinin son bölümünde; Melek’in geçmişte verdiği karar, adeta yüzüne bir tokat gibi çarparken, çocukları için ayakta durmak zorundadır. Peki Benim Adım Melek 3. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Benim Adım Melek 2. son bölüm izleme linki...

Benim Adım Melek dizisinin son bölümünde; Yirmi senenin ardından neyle karşılaşacağını bilmeden baba ocağının kapısındadır… Seyitali, hasretliğini görünce yüreğine taş basıp yeminini tutabilecek mi? Kapısını sonsuza dek Melek'e kapatabilecek mi? Yoksa her şeyi göze alıp evladına sahip çıkacak mı? Ne olursa olsun Melek, gelişiyle bütün dengeleri bozmuştur.

BENİM ADIM MELEK YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Benim Adım Melek yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

BENİM ADIM MELEK FRAGMAN

BENİM ADIM MELEK 2. SON BÖLÜM İZLE

Artık Karadağlar ve Şirhanlar gömdük dedikleri cenazeleriyle yüzleşmek zorundadırlar. Peki ya Melek'in gidişiyle yarası kapanmayan Halil'i bu dönüş nasıl bir serüvene sürükleyecek?

Melek, yaşadıklarından dolayı üç çocuğuyla baba ocağına dönerken bir yandan gözü yükseklerde olan kızı Defne'nin (Rabia Soytürk) başına buyrukluğu ve isyankarlığıyla mücadele edip, diğer yandan oğlu Kerem'in (Ulvi Kahyaoğlu) futbol sevdası yüzünden başına gelenlerle ve kavgacı tavırlarıyla uğraşacak.

Küçük oğlu Seyit Ali (Poyraz Ar) ise her durumda mutlu olacak bir şey bulan hayat dolu karakteriyle her daim annesinin neşe kaynağı olmayı başaracak.