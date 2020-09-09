Benim Adım Melek 30. son bölümde neler oldu? Benim Adım Melek 31. yeni bölüm fragmanı geldi mi?

Benim Adım Melek 30. son bölümde neler oldu? Benim Adım Melek 31. yeni bölüm fragmanı geldi mi?

Benim Adım Melek dizisi bu akşam 30. son bölümüyle ekranlara geldi. Nehir Erdoğan ve Kutsi'nin başrollerini paylaştığı dizinin son bölümünde, Ömer’in askere gideceğini, yemin töreninden sonra gelip Defne’yi isteyeceğini söylemesi üzerine herkes kalakaldı. Funda, Alpay’ın hala Melek’i dert ediyor olmasına kızarken gelen telefon üzerine iyice gerildi. İşte Benim Adım Melek 31. yeni bölüm fragmanı ve son bölümde yaşananlar...

TRT 1’in sevilen dizisi Benim Adım Melek’in heyecan dolu son bölümünde, Şirhanlar asker hazırlığı yaparken Karadağlar sünnet hazırlığı yaptı. Bağ evinde düzenlenen yemeğe gelenler keyifli zaman geçirirken Kenan ise, Seyitali'ye Mithat'la ilgili önemli bir haberi verdi. İşte Benim Adım Melek 31. yeni bölüm fragmanı…

BENİM ADIM MELEK 31. YENİ BÖLÜM FRAGMANI GELDİ Mİ?

Benim Adım Melek dizisinin 31. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin yeni bölüm fragmanı geldiğinde aşağıdaki bağlantıdan izlenebilecek.

BENİM ADIM MELEK YENİ BÖLÜM FRAGMANI

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ömer'in askere gideceğini, yemin töreninden sonra gelip Defne'yi isteyeceğini söylemesi üzerine herkes kalakalır. Funda Alpay'ın hala Melek'i dert ediyor olmasına kızarken gelen telefon üzerine iyice gerilir.

Şirhanlar asker hazırlığı yaparken Karadağlar sünnet hazırlığı içindedir. Cumali'nin dükkanına gelen toptancıyı Kenan intikam planına nasıl alet edecektir?

Ömer, günlerdir onunla görüşmeyi reddeden Defne'nin gönlünü almayı başarabilecek mi? Kadriye'nin tutamadığı çenesi başına ne iş açacak?

Bağ evinde düzenlenen yemeğe gelenler keyifli zaman geçirirken Kenan, Seyitali'ye Mithat'la ilgili önemli bir haberi verir. Mahmut ve Seyitali'nin gerilmesine sebep olan bu bilgi konakta nasıl bir yankı bulacak? Mithat iş sorununu çözdüğünü düşünürken neyle karşılaşacaktır?

Melek duygularının tadını çıkarmaya çalışırken hastalık seyri onun hayallerine engel olacak mı?

BENİM ADIM MELEK KONUSU

Anneliğin, tüm zorluklara rağmen vazgeçmek değil aksine çocukların için hayata sımsıkı tutunmak olduğunu vurgulayan Benim Adım Melek; Melek'in, ailesi ve çocuklarıyla hayatını yeni baştan inşa etmesini konu alıyor. Nehir Erdoğan'ın Melek karakterine hayat verdiği dizide bir annenin ayakta kalma çabası ve üç çocuğuyla verdiği yaşam mücadelesine dikkat çekiliyor.