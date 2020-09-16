Benim Adım Melek 31. son bölümde neler oldu? Benim Adım Melek 32. yeni bölüm fragmanı geldi mi?

Benim Adım Melek 31. son bölümde neler oldu? Benim Adım Melek 32. yeni bölüm fragmanı geldi mi?

Benim Adım Melek dizisinin 31. son bölümü bu akşam yayınlandı. Dizinin son bölümünde; Kerem ve Emre arasındaki rekabet takımın dışına taştı ve ikili hiç ummadıkları bir noktada, kendilerini burun buruna buldu. İşte Benim Adım Melek 32. yeni bölüm fragmanı ve son bölümde yaşananlar...

BENİM ADIM MELEK 32. YENİ BÖLÜM FRAGMANI GELDİ Mİ?

Benim Adım Melek dizisinin 32. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin yeni bölüm fragmanı geldiğinde aşağıdaki bağlantı üzerinden izlenebilecek.

BENİM ADIM MELEK YENİ BÖLÜM FRAGMANI

BENİM ADIM MELEK SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Halil ve Melek'i gören Alpay öfkelenirken, Cumali dükkana gelen haciz haberinin etkisindedir. Alpay Kenan'ın eyleme geçmemesinden ötürü huzursuzdur. Oysa Kenan bütün fırsatları değerlendirmeye başlamıştır. Kerem ve Emre arasındaki rekabet takımın dışına taşmak üzeredir. İkili hiç ummadıkları bir noktada, kendilerini burun buruna bulacaklardır.

Mithat yaşananlardan dolayı Seyran'la ilgili ne karar alacaktır? Melek'in konuşması Mithat'ın neden canını acıtır? Kendinden habersiz oğluna sünnet düğünü düzenlendiğini öğrenen Alpay'ın tepkisi ne olacaktır? Kadriye Mahmut'tan habersiz kendi evini tutma hayalleri içerisindeyken Mahmut ona ne söyleyecektir?

Defne annesiyle dedesi arasında köprü olabilmek için önce dedesiyle kendi ilişkisini iyileştirmeye çalışacaktır. Seyit Ali ve Defne Ömer'den ötürü gerilince Defne dedesine nasıl bir tavır sergileyecektir? Ömer'in asker uğurlamasında gelmeyenlerin Küçük Seyit Ali'nin sünnet düğününe gelmeleri diğerlerini buruk bırakır.