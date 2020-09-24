Benim Adım Melek 33. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

Her çarşamba akşamı ekranlara gelen Benim Adım Melek dizisi, bu akşam 32. son bölümüyle takipçileri karşısına çıktı. Dizinin son bölümünde, Alpay intikam alırken, Cumali'nin dükkanda çıkan yangında dumandan etkilenerek yere yığıldığı anlar dikkat çekti. İşte Benim Adım Mekek 33. yeni bölüm fragmanı...

BENİM ADIM MELEK 33. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

“İçeride baygın yatan birisi var…” Benim Adım Melek yeni bölümüyle her Çarşamba 20.00’de TRT1’de @trt1 @usyapimtv pic.twitter.com/7qLLfNOYnm — Benim Adım Melek (@AdimMelekTRT) September 23, 2020

SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Halil ve Melek'i gören Alpay öfkelenirken, Cumali dükkana gelen haciz haberinin etkisindedir. Alpay Kenan'ın eyleme geçmemesinden ötürü huzursuzdur. Oysa Kenan bütün fırsatları değerlendirmeye başlamıştır.

Kerem ve Emre arasındaki rekabet takımın dışına taşmak üzeredir. İkili hiç ummadıkları bir noktada, kendilerini burun buruna bulacaklardır.

Mithat yaşananlardan dolayı Seyran'la ilgili ne karar alacaktır? Melek'in konuşması Mithat'ın neden canını acıtır? Kendinden habersiz oğluna sünnet düğünü düzenlendiğini öğrenen Alpay'ın tepkisi ne olacaktır? Kadriye Mahmut'tan habersiz kendi evini tutma hayalleri içerisindeyken Mahmut ona ne söyleyecektir?

Defne annesiyle dedesi arasında köprü olabilmek için önce dedesiyle kendi ilişkisini iyileştirmeye çalışacaktır. Seyit Ali ve Defne Ömer'den ötürü gerilince Defne dedesine nasıl bir tavır sergileyecektir?

Ömer'in asker uğurlamasında gelmeyenlerin Küçük Seyit Ali'nin sünnet düğününe gelmeleri diğerlerini buruk bırakır.