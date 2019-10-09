Benim Adım Melek 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Benim Adım Melek 3. son bölüm izle

Benim Adım Melek 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Benim Adım Melek 3. son bölüm izle

Benim Adım Melek 3. son bölüm TRT 1 ekranlarında yayınlandı. Başrollerinde Nehir Erdoğan, Kutsi, Rabia Soytürk, Ulvi Kahyaoğlu, Şerif Sezer, Mustafa Mert Koç'un yer aldığı dizinin son bölümünde; Mithat, kanını akıtan Kerem’in cezasını kesmeye kararlıdır. Yeni bölümde neler olacak? Benim Adım Melek 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Benim Adım Melek 3. son bölüm izleme linki...

Benim Adım Melek 3. son bölümde; Kerem'i almaya gelen Alpay, karşılaştığı manzara karşısında deliye döner. Melek, babasının öfke dolu bakışlarıyla, Kerem'in yokluğu arasında sıkışıp kalır. Bir zamanların sıcak, sevgi dolu yuvası, şimdilerin soğuk sığınağından başka bir şey değildir.

BENİM ADIM MELEK YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Benim Adım Melek yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz aşağıda yer alan linkten izleyebilirsiniz.

BENİM ADIM MELEK FRAGMAN

BENİM ADIM MELEK 3. SON BÖLÜM İZLE

Mithat yapacağını yapar ve herkesin yüreğine yeni korkular salar. Kerem kayıplara karışır… Melek oğlunu düştüğü beladan kurtarmak için mücadele ederken, Alpay, Melek'in yaşadığı onca acıya rağmen yenileri ekler. Kerem'i bulmak için Melek'e uzanan yardım eli kimindir? Alpay'ın yeni hamlesi ne olacaktır?

Melek'in geçmişte verdiği karar, adeta yüzüne bir tokat gibi çarparken, çocukları için ayakta durmak zorundadır…

Yirmi senenin ardından neyle karşılaşacağını bilmeden baba ocağının kapısındadır… Seyitali, hasretliğini görünce yüreğine taş basıp yeminini tutabilecek mi? Kapısını sonsuza dek Melek'e kapatabilecek mi? Yoksa her şeyi göze alıp evladına sahip çıkacak mı?

Ne olursa olsun Melek, gelişiyle bütün dengeleri bozmuştur. Artık Karadağlar ve Şirhanlar gömdük dedikleri cenazeleriyle yüzleşmek zorundadırlar. Peki ya Melek'in gidişiyle yarası kapanmayan Halil'i bu dönüş nasıl bir serüvene sürükleyecek?