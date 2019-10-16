Benim Adım Melek 5. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Benim Adım Melek 4. son bölüm izle

Benim Adım Melek 5. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Benim Adım Melek 4. son bölüm izle

Benim Adım Melek 4. son bölümü ile TRT 1 ekranlarında yayınlandı. Dizinin başrollerini; Nehir Erdoğan, Kutsi, Rabia Soytürk, Ulvi Kahyaoğlu, Şerif Sezer, Mustafa Mert Koç gibi ünlü isimler paylaşıyor. Son bölümde; Melek, Mithat’ın Kerem’i babasına teslim etmesiyle baş etmeye çalışırken, Defne ve küçük Seyitali’nin de havaalanına gittiğini öğrenip yıkılır. Peki Benim Adım Melek 5. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Benim Adım Melek 4. son bölüm izleme linki...

Benim Adım Melek dizisinin son bölümünde; Alpay'ın çocuklarıyla Almanya'ya dönmesi için önünde hiçbir engel yoktur. Yaşanan olaylar, ne pahasına olursa olsun çocuklarından vazgeçmeyen Melek'i memleketinden, istenmediği aile ocağından Almanya'ya dönmeye mi itecek?

BENİM ADIM MELEK YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Benim Adım Melek dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz aşağıda yer alan linkten izleyebilirsiniz.

BENİM ADIM MELEK YENİ FRAGMAN

BENİM ADIM MELEK 4. SON BÖLÜM İZLE

Ömrünü Melek'i unutmak için tüketen Seyitali, Cumali'nin baskısıyla kızından tamamen vaz geçebilecek mi? Tüm gözler Melek'teyken Karadağ konağının çalınan kapısı yeni sürprizlere gebe kalacaktır.

Mithat, kanını akıtan Kerem'in cezasını kesmeye kararlıdır. Kerem'i almaya gelen Alpay, karşılaştığı manzara karşısında deliye döner. Melek, babasının öfke dolu bakışlarıyla, Kerem'in yokluğu arasında sıkışıp kalır. Bir zamanların sıcak, sevgi dolu yuvası, şimdilerin soğuk sığınağından başka bir şey değildir.

Mithat yapacağını yapar ve herkesin yüreğine yeni korkular salar. Kerem kayıplara karışır… Melek oğlunu düştüğü beladan kurtarmak için mücadele ederken, Alpay, Melek'in yaşadığı onca acıya rağmen yenileri ekler. Kerem'i bulmak için Melek'e uzanan yardım eli kimindir? Alpay'ın yeni hamlesi ne olacaktır?