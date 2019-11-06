Benim Adım Melek 7. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Benim Adım Melek 6. son bölüm izle

Benim Adım Melek 7. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Benim Adım Melek 6. son bölüm izle

Benim Adım Melek 7. son bölümüyle TRT 1 ekranlarında yayınlandı. Başrollerinde Nehir Erdoğan, Kutsi, Rabia Soytürk, Ulvi Kahyaoğlu, Şerif Sezer, Mustafa Mert Koç'un yer aldığı dizinin son bölümünde; Alpay, sonunda istediğini elde eder. Küçük Seyitali’yle Almanya’ya gitmek için havaalanındadır. Defne, istemeden de olsa babasının oyununa alet olur ve şüpheleri üzerine çeker. Benim Adım Melek 7. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Benim Adım Melek 6. son bölüm izleme linki...

Benim Adım Melek dizisinin son bölümünde; “Almanya'da kendisini bekleyen sürprizi öğrenen Alpay'ın yeni planı ne olacak? Seyitali, yaşanan bunca olaydan sonra Melek'e babalığını yapacak mı? Geçmişte yaşamaya devam eden Mithat, yine kime, neden düşman kesilecek? Defne, avlunun ortasında perişan halde herkese suçsuz olduğunu anlatmaya çalışırken Kadriye'nin çığlığıyla arada kalan Melek, Kadriye'ye mi yardım edecek yoksa kızı Defneye mi?” sorularının yanıtları ekrana geliyor.

BENİM ADIM MELEK YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Benim Adım Melek yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz aşağıda yer alan linkten izleyebilirsiniz.

BENİM ADIM MELEK FRAGMAN

BENİM ADIM MELEK 6. SON BÖLÜM İZLE

Seyitali, yüreğini titreten ‘‘dede'' seslenişine cevapsız kalamaz. El ele yürüyüp Karadağ konağına giren dede, torun yüreklere huzur serper. Babası, küçük Seyitali sayesinde Melek'e karşı yumuşayacak mıdır? Yoksa bu gelişme sadece Seyitali'nin vicdan muhasebesi midir?

Melek'in çalışma kararı Şirhanlardahil herkesi ilgilendiren bir hal alırken, Melek kararından dönmek zorunda mı kalacaktır? Cumali'nin bitmek, tükenmek bilmeyen kini, onu hain planlara sürükler. Alpay'ın ise, vazgeçmeye niyeti yoktur. Gaziantep'te çocuklarıyla bir hayat kurmaya çalışan Melek, işlerin yavaş yavaş yoluna girdiğini düşünürken, telefonuna düşen mesaj Melek dahil herkesi alt üst eder…

Dizinin başrollerini; Nehir Erdoğan, Kutsi, Rabia Soytürk, Ulvi Kahyaoğlu, Şerif Sezer, Mustafa Mert Koç gibi ünlü isimler paylaşıyor.