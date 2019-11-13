Benim Adım Melek 9. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Benim Adım Melek 8. son bölüm izle

Benim Adım Melek 9. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Benim Adım Melek 8. son bölüm izle

Benim Adım Melek 8. son bölümüyle TRT 1 ekranlarında yayınlandı. Başrollerinde Nehir Erdoğan, Kutsi, Rabia Soytürk, Ulvi Kahyaoğlu, Şerif Sezer, Mustafa Mert Koç'un yer aldığı dizinin son bölümünde; Alpay, Almanya’ya gidemediği gibi küçük Seyitali’yle Antep’te kalakalmıştır. Benim Adım Melek 9. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Benim Adım Melek 8. son bölüm izleme linki...

Benim Adım Melek dizisinin son bölümünde; Funda, paraları alıp ortalıktan kaybolur. Alpay, içinde bulunduğu çaresizlikle küçük Seyitali'yi annesine teslim edecek mi? Seyitali, yüreği soğumasa da Melek'e ve ailesine sahip çıkar.

BENİM ADIM MELEK YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Benim Adım Melek yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz aşağıda yer alan linkten izleyebilirsiniz.



BENİM ADIM MELEK FRAGMAN

BENİM ADIM MELEK 8. SON BÖLÜM İZLE

Karadağ konağında Kadriye'nin düşmesi paniğe sebep olur. Tüm acılar bir anda Karadağların üstüne çökmüştür. Kerem, delikanlılığın verdiği fevrilikle iyilik yapayım derken göz mü çıkaracak? Halil'den gelen haber Seyitali'nin yüzünü güldürür. Melek, heyecanla giderken fark etmediği şey ne olacak?

Alpay, sonunda istediğini elde eder. Küçük Seyitali'yle Almanya'ya gitmek için havaalanındadır. Defne, istemeden de olsa babasının oyununa alet olur ve şüpheleri üzerine çeker.

Almanya'da kendisini bekleyen sürprizi öğrenen Alpay'ın yeni planı ne olacak? Seyitali, yaşanan bunca olaydan sonra Melek'e babalığını yapacak mı? Geçmişte yaşamaya devam eden Mithat, yine kime, neden düşman kesilecek?

Defne, avlunun ortasında perişan halde herkese suçsuz olduğunu anlatmaya çalışırken Kadriye'nin çığlığıyla arada kalan Melek, Kadriye'ye mi yardım edecek yoksa kızı Defneye mi?