Benim Adım Melek bu akşam var mı, yeni bölüm ne zaman? Benim Adım Melek son bölüm izle!

Benim Adım Melek bu akşam var mı, yeni bölüm ne zaman? Benim Adım Melek son bölüm izle!

Benim Adım Melek dizisinin bu akşamki yayın akışında olup olmadığı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Dizinin son bölümünde yaşananları ve yeni bölüm hakkındaki tüm detaylar haberimizde. Peki Benim Adım Melek bu akşam var mı? Yeni bölüm tarihi belli mi?

Her hafta çarşamba günü yayınlanan Benim Adım Melek dizisi bu akşam yayın akışında yer almadı. Dizi takipçileri yeni bölümde neler olacağını şimdiden merak etmeye başladı. Corona virüsü nedeniyle çekimlerine ara verilen diziler arasına Benim Adım Melek’te dahil oldu. Peki yeni bölüm ne zaman?

BENİM ADIM MELEK BU AKŞAM VAR MI?

Benim Adım Melek dizisi bu akşamki yayın akışında yok. Dizinin yeni bölüm tarihi hakkında ise resmi bir açıklama henüz yapılmadı. Dizinin yayın tarihi belli olduğunda haberimizde olacak.

BENİM ADIM MELEK SON BÖLÜM İZLE

BENİM ADIM MELEK SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

20 yıldır susulanlar artık konuşulacak. Melek ve Halil'in geçmişle yüzleşmeleri herkesin düzenini değiştirecek. Ünzile'yi sarsan olay ne olacak ve bu olayın ardından Ünzile nasıl bir karar alacak? Melek ve çocuklar Mithat ve seyranın nişanlanmasını sevinçle karşılayacaklar. Yolları Halfeti'ye düşen Cumali ve Seyitali yine karşı karşıya gelecekler. Halil'in aşk itirafını okuyan melek gözyaşlarına hakim olamayacak.