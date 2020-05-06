Benim Adım Melek bu akşam var mı? Benim Adım Melek yeni bölüm ne zaman?

Benim Adım Melek bu akşam var mı? Benim Adım Melek yeni bölüm ne zaman?

Çarşamba akşamlarının en sevilen dizilerinden Benim Adım Melek, bu akşam ekranlarda olmayacak. Peki Benim Adım Melek dizisi ne zaman ekranlara geri dönecek? İşte Benim Adım Melek dizisi ile ilgili son gelişmeler…

Corona virüsü sebebiyle ülkemizde birçok dizi setlerine ara vermiş ve ekranlara geçici süre ile veda etmişti. Bu dizilerden biri de TRT'nin sevilen dizilerinden Benim Adım Melek olmuştu. Benim Adım Melek yeni bölüm bu akşam da ekranlarda olmayacak. İşte Benim Adım Melek dizisi ile ilgili bilinmesi gerekenler…

BENİM ADIM MELEK YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Benim Adım Melek dizisinin yeni bölümü hakkında TRT'den veya yapımcı şirketten herhangi bir açıklama yapılmadı. Ancak ülkemizde corona virüsü ile ilgili birçok sektörde normalleşme adımları atılıyor. Dizinin yeni bölümlerinin Haziran ayı itibariyle ekranlarda olması bekleniyor.

BENİM ADIM MELEK SON BÖLÜM İZLE

BENİM ADIM MELEK SON BÖLÜMDE NE OLDU?

20 yıldır susulanlar artık konuşulacak. Melek ve Halil’in geçmişle yüzleşmeleri herkesin düzenini değiştirecek. Ünzile’yi sarsan olay ne olacak ve bu olayın ardından Ünzile nasıl bir karar alacak? Melek ve çocuklar Mithat ve seyranın nişanlanmasını sevinçle karşılayacaklar. Yolları Halfeti’ye düşen Cumali ve Seyitali yine karşı karşıya gelecekler. Halil’in aşk itirafını okuyan melek gözyaşlarına hakim olamayacak.