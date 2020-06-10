Benim Adım Melek bu akşam var mı? Benim Adım Melek yeni sezon ne zaman başlayacak?

Benim Adım Melek bu akşam var mı? Benim Adım Melek yeni sezon ne zaman başlayacak?

Benim Adım Melek dizisi son olarak 28. bölüm ile ekranlara gemişti. Bu bölümün ardından ise mart ayında pandemi nedeniyle çekimlerine ara vermek durumunda kalmıştı. Benim Adım Melek dizisinin çekimlerinin ağustos ayında başlaması ve eylül ayında da yeni sezonun yayınlanması bekleniyor.

Her çarşamba akşamı TRT ekranlarında izleyicisiyle buluşan Benim Adım Melek dizisinin yeni bölümleri hakkında yeni gelişmeler yaşandı. TRT’nin pandemi nedeniyle çekimlerini durdurduğu diziler arasında olan Benim Adım Melek için ağustos ayında çekimlerin başlaması planlanıyor. Dizinin yeni sezonu ise birçok dizide olduğu gibi eylül ayında yayınlanması muhtemel.

BENİM ADIM MELEK BU AKŞAM VAR MI?

Benim Adım Melek dizisi bu akşam tekrar bölümüyle saat 20.00’da TRT ekranlarında olacak. Dizinin yeni sezon tarihi netleştiğinde sayfamızda paylaşacağız.

BENİM ADIM MELEK SON BÖLÜM İZLE

BENİM ADIM MELEK SON BÖLÜMDE NE OLDU?

20 yıldır susulanlar artık konuşulacak. Melek ve Halil’in geçmişle yüzleşmeleri herkesin düzenini değiştirecek. Ünzile’yi sarsan olay ne olacak ve bu olayın ardından Ünzile nasıl bir karar alacak? Melek ve çocuklar Mithat ve seyranın nişanlanmasını sevinçle karşılayacaklar. Yolları Halfeti’ye düşen Cumali ve Seyitali yine karşı karşıya gelecekler. Halil’in aşk itirafını okuyan melek gözyaşlarına hakim olamayacak.