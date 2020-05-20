Benim Adım Melek bu akşam yayınlanacak mı? Benim Adım Melek yeni bölüm ne zaman?

Benim Adım Melek bu akşam yayınlanacak mı? Benim Adım Melek yeni bölüm ne zaman?

Benim Adım Melek dizisinin yeni bölümü merakla bekleniyor. İzleyiciler dizinin yeni bölüm tarihini araştırıyor. Son olarak 28. bölüm ile ekranlara gelen dizinin bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı da merak edilen bir diğer konu. Peki Benim Adım Melek bu akşam yayınlanacak mı? Benim Adım Melek yeni bölüm ne zaman?

Ekranlarda yayınlanan çoğu dizide olduğu gibi Benim Adım Melek dizisi de corona virüsü salgını nedeniyle çekimlerine ara vermişti. TRT ekranlarında her çarşamba akşamı yayınlanan dizinin yeni bölüm tarihi ise henüz netleşmedi. Benim Adım Melek dizisinin yerine bu akşam 3’te 3 isimli program yer alıyor.

BENİM ADIM MELEK YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Benim Adım Melek dizisinin yeni bölümü hakkında TRT'den veya yapımcı şirketten herhangi bir açıklama yapılmadı. Ancak ülkemizde corona virüsü ile ilgili birçok sektörde normalleşme adımları atılıyor. Dizinin yeni bölümlerinin Haziran ayı itibariyle ekranlarda olması bekleniyor.

BENİM ADIM MELEK SON BÖLÜM İZLE

BENİM ADIM MELEK SON BÖLÜMDE NE OLDU?

20 yıldır susulanlar artık konuşulacak. Melek ve Halil’in geçmişle yüzleşmeleri herkesin düzenini değiştirecek. Ünzile’yi sarsan olay ne olacak ve bu olayın ardından Ünzile nasıl bir karar alacak? Melek ve çocuklar Mithat ve seyranın nişanlanmasını sevinçle karşılayacaklar. Yolları Halfeti’ye düşen Cumali ve Seyitali yine karşı karşıya gelecekler. Halil’in aşk itirafını okuyan melek gözyaşlarına hakim olamayacak.